Бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет - сын

Бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет. Об этом в эфире перувианского радио RPP сказал сын политика. В своем Твиттере смерть Переса де Куэльяра прокомментировал президент Перу Мартин Вискарра, назвавший того "выдающимся перуанцем, дипломатом до мозга костей, человеком, посвятившим свою жизнь и работу на благо страны".

Перес де Куэльяр находился на дипломатических должностях с 1940 года, в 69-71-м годах он был послом Перу в СССР, а в 82-м году был избран пятым генсеком ООН, и проработал на этом посту два срока, до 1991 года. В 1982 году он участвовал в поиске путей решения англо-аргентинского конфликта вокруг Фолклендских островов, в конце 1980-х годов оказывал содействие в разрешении ирано-иракского конфликта. Он также предпринимал безуспешные попытки убедить иракского лидера Саддама Хусейна вывести войска из Кувейта.