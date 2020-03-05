Коронавирус: в Неаполе готовы к приему пациентов

Из-за вспышки коронавируса в Италии действует режим чрезвычайного положения. Поначалу инфекция распространялась в небольших областях на севере страны, но в последние дни случаи заражения были выявлены на юге, включая Неаполь.

Управляющий директор больницы ASL Napoli 1 ("Оспедале дель маре") Чиро Вердолива рассказывает:

"Мы оборудовали изоляционную палату, куда во время диагностики направляют пациентов в случае подозрения на коронавирус. Им выдают хирургические маски, а медицинские работники должны носить средства индивидуальные защиты. Пациентов затем переводят в отделение интенсивной терапии для проведения анализов",

В Италии зафиксированы уже свыше трех тысяч случаев заражения коронавирусом и более сотни летальных исходов.

Врачам и медицинскому персонала приходится тратить время на то, чтобы подготовиться к приему пациентов, но такие меры защиты необходимы для того, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции.

Пациентов с подтвержденным диагнозом и всех, кто находится в группе риска, лечат в отделении интенсивной терапии, где палаты оснащены соответствующим респираторным оборудованием.

В борьбе с коронавирусом информирование общественности — такая же важная составляющя, как и подготовка станционарных медицинских учреждений.

Управляющий директор больницы ASL Napoli 1 Чиро Вердолива: "Главная задача — сделать так, чтобы люди поняли какую роль играют институциональные сферы и их представители, которые точно знают, что делать, следовательно, люди без официальных полномочий не должны вмешиваться и распространять ложные сведения".

Все местные органы здравоохранения Италии открыли горячую линию. На эти номера люди могут обращаться с вопросами. В этой больнице действует колл-центр.

Врач Кармен Апреа: "Получение общей информации — не основная проблема. Прежде всего люди хотят, чтобы в случае чрезвычайной ситуации мы были вместе с ними шаг за шагом. Думаю, что мы имеем дело с коллективным неврозом, люди думают, что происходит неконтролируемая пандемия и поэтому они обращаются к нам при малейших симптомах.

Из Неаполя передает корреспондент Euronews Лука Паламара:

"Итак, итальянские больницы, включая "Оспедале дель маре" находятся в состоянии повышенной готовности. Люди могут звонить по телефонам горячей линии и получить любую необходимую информацию о коронавирусе и распространении инфекции. В этой больнице можно пройти ускоренную диагностику, пациентов с симптомами госпитализируют либо в случае отсутствия симптомов, либо отправляют домой в в двухнедельную изоляцию".