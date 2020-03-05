Греция: будущее Западной Македонии без угля

На протяжении более 60 лет экономика Греции держится на угольной промышленности. Залежи дешёвого топлива в избытке находятся в Западной Македонии и на протяжении десятилетий служат источником доступной энергии и тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Но власти Греции решили к 2023 году прекратить использование угля.

Сотрудник местной энергетической компании Public Power Corporation Яннис Иоаннидис говорит:

"Конечно, защита окружающей среды и "зеленая энергетика" — девизы современности. Мы беспокоимся о здоровье наших родственников и детей. Но мы не согласным с таким внезапным решением о прекращении работы. Это сведет к нулю все наши усилия".

"Закрытие каждой ТЭЦ приводит к сокращению сотен рабочих мест", — передает корреспондент Euronews Симела Тухтиду. "Но последствия будут еще значительнее, так как по оценкам экспертов, каждое такое сокращение на рынке производства электроэнергии повлечет за собой потерю трех рабочих мест и в других сферах".

Губернатор области Западная Македония Георгиос Касапидис уверен, что трех лет недостаточно для подготовки плана "Б". "Мы хотим, чтобы местная отрасль производства электроэнергии сохранилась. И, так как мы отказываемся от использования угля, его можно заменить новыми технологиями, такими как возобновляемые источники, это фотоэлекторический метод и термальные панели в солнечной энергетике, водородная энергетика, геотермальные источники энергии".

"Зеленая повестка — это не просто пустые слова, а конкретные шаги, с уверенностью заявляет министр энергетики Греции Костис Хацидакис.

По его словам, в случае необходимости правительство обратится за помощью ЕС, чтобы поддержать регион. "Генеральный план пот отказу от угля подразумевает планирование и на будущее. Он включает в себя развитие отрасли производства электроэнергии, а также органического земледелия, агротуризма и, почему бы нет, промышленного производства. Мы хотим обеспечить справедливый для всех переходный период. Мы понимаем, что жители Западной Македонии родились и выросли с углем. Наша обязанность — объяснить им, что их будущее может быть другим".

В Германии и Польша угольные шахты будут существовать еще много лет. Некоторые жители Западной Македонии говорят, что нужно применить такой же подход, чтобы избежать появления городов-призраков.

"Здесь нет полей, на которых можно заниматься сельским хозяйством или скотоводством. В этом регионе есть только уголь и больше ничего. Нет железной дороги, нет порта. Станут ли крупные компании инвестировать в развитие бизнеса, если здесь нет даже базовой инфраструктуры?", — говорит Яннис Факидис.

По данным промышленной палаты Греции, отказ от угля приведет к сокращению 25 тысяч рабочих мест, а экономика региона потеряет миллиард евро.