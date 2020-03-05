Виргиниюс Синкявичюс: "Зеленая сделка" - это стратегия роста"

На фоне уже предпринятых Евросоюзом важных шагов в области климата и "Зеленой сделки" ЕС, комиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс запустил в Монако новую Глобальную коалицию по биоразнообразию во Всемирный день дикой природы. Обсудить эту последнюю меру и планы на будущее, комиссар согласился с нами в программе "Глобальный диалог" на Euronews.

Саша Вакулина, Euronews: "Расскажите нам немного больше о Глобальной коалиции по биоразнообразию и какова ее роль в контексте более широкой экологической повестки дня ЕС?"

Виргиниюс Синкявичюс, комиссар ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства: "Я думаю, что в последние годы мы достигли потрясающих успехов, запустив аналогичную кампанию по морскому мусору, по пластиковому загрязнению наших океанов. Теперь, когда этот год посвящен биоразнообразию, пришло время повысить осведомленность о его сокращении. Наука говорит предельно четко: "Из 8 миллионов оцениваемых видов - миллион в процессе исчезновения". Мы должны сдерживать сокращение биоразнообразия, вызванное деятельностью человека.

Лучший инструмент для этого - мобилизованное общество, которое поддерживает определенные решения. В октябре мы рассчитываем провести встречу в китайском Куньмине для достижения глобального соглашения, подобного Парижскому соглашению, которое было достигнуто в 2016 году. Последний Евробарометр показывает, что 94% европейцев обеспокоены охраной окружающей среды - это четкий сигнал для политиков. И я действительно горжусь тем, что Европейская комиссия уже в первые дни своей работы представила нашу ведущую инициативу - "Зеленый пакт для Европы".

Euronews: "На фоне масштабного социального движения за последний год, включая "Пятницу ради будущего", большое внимание уделялось кризису, связанному с изменением климата. Должен ли акцент сместиться к биоразнообразию?"

Виргиниюс Синкявичюс: "Честно говоря, нам не нужно менять фокус. Изменение климата очень значительно, чтобы о нем не знать. И я действительно счастлив, что мы, наконец, достигли точки, когда можно спросить людей на улице, и они расскажут вам об изменении климата. Я думаю, что мы должны проделать такую же большую работу по повышению осведомленности о биоразнообразии.

Потому что, если вы посмотрите на решение по предотвращению изменения климата и глобального потепления, то на треть решение заключено именно в здоровой экосистеме биоразнообразия - здоровые океаны, моря, земля, лес, все вокруг нас - это биоразнообразие. И, конечно, это те виды, которые не только поддерживают нашу природу, но и обеспечивают еду на нашем столе".

Euronews: "Евросоюз четко поставил "Зеленую сделку" на главное место в своей повестке дня. Какое место на этой широкой "зеленой" картине отведено "синей" составляющей?"

Виргиниюс Синкявичюс: "Да, часть моей работы состоит в том, чтобы сделать "Зеленую сделку" "синей". Защищая биоразнообразие, мы не можем говорить только об охране видов или защите земли, почвы или леса. Мы также должны обратиться к океанам. Вот почему в этом году будет крайне важно также достичь глобального соглашения по защите открытого моря, которое сегодня не выполняется в полной мере".

Euronews: "Переговоры о бюджете ЕС или Многолетней финансовой программе продолжаются на фоне требований дальнейших климатических действий. Каковы ваши ожидания и какие приоритеты вы хотите видеть в этом финансовом плане?"

Виргиниюс Синкявичюс: "Прежде всего, Еврокомиссия хотела бы, чтобы мы пришли к согласию. Мы не можем позволить себе задержки, которая, вероятно, была бы худшим результатом. Во-вторых, конечно, если мы хотим серьезно активизировать усилия по защите биоразнообразия, по "Зеленому соглашению" - оно должно быть достаточно профинансировано. Я рад видеть, что этот призыв был услышан, но наиболее важной является часть о субсидиях.

Субсидии, платежи, которые идут непосредственно из бюджета ЕС, из разных пакетов, - они также должны быть в соответствии с "Зеленым соглашением", они не могут усиливать сокращение биоразнообразия или стимулировать изменение климата. Мы должны быть уверены, что определенные виды деятельности не наносят ущерба окружающей среде. Было бы очень странно, если бы, с одной стороны, мы увеличили финансирование защиты биоразнообразия, а с другой - финансировали бы определенные виды деятельности, которые вызывают его сокращение".

Euronews: "Вы затронули проблемы и важные вопросы, которые нужно решить в этом году, и я хочу поставить еще один - как насчет ситуации с "брекситом", когда она касается рыболовства? Ведь это один из больших вызовов для ЕС и для вас в этом году?"

Виргиниюс Синкявичюс: "Переговоры только начинаются, и мы готовы к разговору. Я думаю, что если у нас будет диалог, в рамках которого мы готовы встречаться друг с другом, у нас будет результат, который удовлетворит всех. Самое главное - прийти с готовностью найти соглашение. Соглашение о рыболовстве ограничено по времени, оно очень короткое. Давайте начнем. Мы готовы, и, я знаю, британская сторона - тоже. Мы будем неустанно работать, чтобы прийти к лучшему соглашению".

Euronews: "Как опыт бывшего министра экономики и инноваций Литвы сейчас влияет на вашу работу в качестве комиссара ЕС по окружающей среде, океану и рыболовству?"

Виргиниюс Синкявичюс: "Одной из ключевых инициатив, которые мы собираемся объявить 11 марта, является План действий по круговой экономике. Он состоит из различных элементов. На самом деле сейчас участие бизнеса и малых и средних компаний в этом процессе играет существенную роль.

Потому что, если нам удастся внедрить циркулярную экономику и изменить текущую экономическую деятельность, если нам удастся справиться с ростом выбросов от добычи ресурсов - мы сможем добиться успеха в борьбе с сокращением биоразнообразия. Ведь сокращение биоразнообразия происходит главным образом из-за добычи ресурсов, которые оказывают огромное давление на нашу окружающую среду".

Euronews: "В то же время существует и аспект перехода, когда речь идет об этих новых программах. Что вы думаете об этом?"

Виргиниюс Синкявичюс: "Это очень важно, и с самого начала Еврокомиссия заявила, что никто не может остаться в стороне. Важно отметить, что "Зеленое соглашение" - это стратегия роста, а рост означает не сдерживать амбиции, а также помогать тем, кто еще не достиг поставленных целей. И я думаю, что "Зеленая сделка" может быть успешной только при участии всех".

Euronews: "И последний вопрос, я должна вам его задать, - вы самый молодой комиссар. Как это влияет на вашу работу?"

Виргиниюс Синкявичюс: "Я очень открыт для общения со всеми, с каждым европейским гражданином, кого беспокоят эти вопросы. И я думаю, что моя роль заключается в повышении осведомленности и ее распространении".