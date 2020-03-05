Коронавирус: "Чем-то напоминает Фукусиму"

В Италии с четверга и по крайней мере на десять дней закрываются все школы и университеты. Власти страны решились на такой шаг в попытке остановить стремительное распространение коронавируса и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Более того, Рим не исключает, что одному из родителей могут разрешить остаться дома на это время без потери зарплаты.

За действиями итальянцев пристально следят в Великобритании: там тоже отменяют занятия, но пока не повсеместно, по особым распоряжениям. Лондон надеется, что "итальянских" мер можно будет избежать, хотя признаёт, что надежда умирает последней:

Крис Уитти, минздрав Великобритании:

"Изначальный план, к которому мы вернёмся, исходил из предположения, что если вирус удастся взять под контроль в Китае и сдержать в других странах, то вирус уйдёт. Но сейчас шанс такого развития событий, по моему мнению, близок к нулю".

Число случаев в Великобритании возросло до 115

Во Франции скончались уже шесть человек, число подтверждённых случаев достигло 377. В правительстве полагают, что стране не удастся избежать третьего — наивысшего уровня эпидемиологичекой угрозы. Второй уровень был объявлен неделю назад.

Эрик Анри, терапевт:

"Вакцины у нас нет, так что мы можем лишь наблюдать за пациентами, изолировать больных и организовывать управление на заражённых территориях. Чем-то похоже на Фукусиму: вся жизнь замерла".

Возле больниц в Италии устанавливают отдельные палатки — для проверки пациентов с подозрением на коронавирус, чтобы не допустить их контакта с другими в случае реальной опасности. Общественный транспорт — в первую очередь трансграничные поезда и самолёты — подвергают тщательной дезинфекции.