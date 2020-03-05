Рыбаки осложнят торговые переговоры ЕС и Британии

Как ирландская граница стала камнем преткновения для "брексита" в целом, так рыболовство может стать препятствием для заключения торгового соглашения между ЕС и Великобританией.

Сейчас у каждой страны Евросоюза есть свои квоты на вылов определённых видов, но рыбаки любых стран могут заходить к соседям. В Великобритании считают эту систему несправедливой.

Барри Дис, британская федерация рыбаков:

"Европейских судов, которые рыбачат в британских водах, в шесть раз больше, чем британцев — в европейских. Никакого баланса тут нет".

Британские рыбаки активно выступали за "брексит" AP Owen Humphreys

Дания, Ирландия, Испания, Нидерланды и Франция настаивают на том, чтобы система осталась, то есть они сохранили бы право беспрепятственно рыбачить в британских водах.

Майкл Гоув, министр правительства Великобритании:

"Наши рыбные угодья — это наши суверенные ресурсы, и доступ другим странам мы будем давать на наших условиях".

Сейчас обороты британского рыболовства оценивают в 1,7 миллиарда евро, что составляет всего 0,1% ВВП королевства. При этом 75% улова идёт на экспорт — в основном в страны ЕС.

Например, фабрика в Болонь-сюр-Мер на севере Франции ежегодно обрабатывает 400 тысяч тонн импортной рыбы.

Британские рыбаки надеются, что объёмы вылова увеличатся, когда европейцев в британских водах станет меньше.

Но их французские коллеги предупреждают, что сбывать увеличившийся улов будет негде.

Оливье Лепретр, региональный комитет морского рыболовства:

"Если начнётся война, то очевидно, что британцы проиграют на европейском рынке и им не будет позволено продавать свою продукцию во Франции".

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В позапрошлом году дело уже доходило прямого противостояния британцев и французов: конфликт вокруг сбора моллюсков во французских водах получил название "гребешковой войны" и выявил, в том числе, несовершенство действующих норм ЕС. Тогда политикам и рыбакам в итоге удалось придти к компромиссу.

Оливье Уитфилд-Мечич, Euronews:

"Как ни взгляни на ситуацию, одна сторона точно проиграет. Судам Евросоюза возможно придётся сократить зоны лова, а британским рыболовам грозит экспортная пошлина или вовсе французская блокада. Главный вопрос сейчас — насколько готов Лондон бороться за столь небольшой сектор своей экономики".