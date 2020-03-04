"Супервторник" в США: демократы сражаются за номинацию

Последние результаты:
Джо Байден - 153 делегата
Берни Сандерс - 95 делегатов
Элизабет Уоррен - 8 делегатов
Майкл Блумберг - 4 делегата
Тулси Габбард - 1 делегат
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Джо Байден выиграл Вирджинию, Северную Каролину и Алабаму
Берни Сандерс победил в Вермонте
Майкл Блумберг получил голоса от Американского Самоа
Тулси Габборд также от Американского Самоа
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В США - "супервторник", который очертит дальнейшие контуры кампании по выбору кандидатов на пост президента США. От того, кто победит в этот день, зависит и течение гонки, и её результат.
Голосуют жители 14 штатов - Алабамы, Арканзаса, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетса, Миннесоты, Северной Каролины, Оклахомы, Теннесси, Техаса, Юты, Вермонта и Вирджинии, а также Американского Самоа (эта территория США не интегрирована в состав страны на уровне Конституции, ее жители не голосуют на президентских выборах, но могут участвовать в отборе кандидатов от партий).
Для демократов на кону голоса 1357 делегатов, которые примут участие в съезде партии в середине июля. Там они формально изберут кандидата в президенты по итогам первичного голосования своих избирателей. Кандидат от демократов станет соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года. Для этого ему надо будет получить поддержку 1911 из 3979 делегатов, которые проголосуют в зависимости от выступления кандидатов на праймериз (тайное голосование) и кокусах (голосовани е на партийных собраниях).
Основная борьба идёт между Берни Сандерсом, Джо Байденом, Элизабет Уоррен и Майклом Блумбергом.
Уже поступили первые результаты голосования.
Берни Сандерс победил дома в Вермонте: это не удивительно, но тут на кону всего 16 делегатов.
А вот Джо Байден выирал Вирджинию (99 делегатов), Северную Каролину (110 делегатов) и Алабаму.
Очень хорошая новость для него: это означает, что разрыв с Сандерсом увеличился в его пользу.
Вечер начался для бывшего вице-президента неплохо, но Берни Сандерс ещё может увеличить разрыв в Калифорнии.
За три последние дня многое изменилось. Джо Байден выиграл в субботу Южную Каролину . Два других кандидата - Пит Буттиджич и Эми Клобушар - объявили о выходе из гонки и призвали избирателей поддержать Байдена, чтобы преградить путь Берни Сандерсу. Поэтому на этом супервторнике пока большая неопределенность : опросы ставили Сандерса далеко впереди, но не приняли во внимание последние события.
В общей сложности сегодня вечером на карту поставлена треть делегатов от первичных выборов демократов. Все взгляды устремлены на Калифорнию и Техас, это соответственно 415 и 228 делегатов. Берни Сандерс вложил много усилий в эти два штата и собрал более 15 000 сторонников в Лос-Анджелесе в это воскресенье. Джо Байден, со своей стороны, пользуется большей популярностью на американском Юге.
Пока неизвестно, чего можно ожидать от Майкл Блумберг, который поздно вступил в гонку, потратив более полумиллиарда долларов на рекламу.
Первичные выборы уже прошли в 4 штатах — Айове, Нью-Гемпшире, Неваде и Южной Каролине. Там распределены голоса 139 делегатов:
Берни Сандерс - 56
Джо Байден - 48
Пит Буттиджич - 26
Элизабет Уоррен - 8
Эми Клобушар - 7