"Супервторник" в США: демократы сражаются за номинацию

Последние результаты:

Джо Байден - 153 делегата

Берни Сандерс - 95 делегатов

Элизабет Уоррен - 8 делегатов

Майкл Блумберг - 4 делегата

Тулси Габбард - 1 делегат

-----------------------------------------------------------------------------------------

Джо Байден выиграл Вирджинию, Северную Каролину и Алабаму

Берни Сандерс победил в Вермонте

Майкл Блумберг получил голоса от Американского Самоа

Тулси Габборд также от Американского Самоа

---------------------------------------------------------------------------------------

В США - "супервторник", который очертит дальнейшие контуры кампании по выбору кандидатов на пост президента США. От того, кто победит в этот день, зависит и течение гонки, и её результат.

Голосуют жители 14 штатов - Алабамы, Арканзаса, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетса, Миннесоты, Северной Каролины, Оклахомы, Теннесси, Техаса, Юты, Вермонта и Вирджинии, а также Американского Самоа (эта территория США не интегрирована в состав страны на уровне Конституции, ее жители не голосуют на президентских выборах, но могут участвовать в отборе кандидатов от партий).

Для демократов на кону голоса 1357 делегатов, которые примут участие в съезде партии в середине июля. Там они формально изберут кандидата в президенты по итогам первичного голосования своих избирателей. Кандидат от демократов станет соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года. Для этого ему надо будет получить поддержку 1911 из 3979 делегатов, которые проголосуют в зависимости от выступления кандидатов на праймериз (тайное голосование) и кокусах (голосовани е на партийных собраниях).

Основная борьба идёт между Берни Сандерсом, Джо Байденом, Элизабет Уоррен и Майклом Блумбергом.

Уже поступили первые результаты голосования.

Берни Сандерс победил дома в Вермонте: это не удивительно, но тут на кону всего 16 делегатов.

BREAKING: Bernie Sanders will win the Vermont primary, @ABC News projects based on analysis of the exit poll. https://t.co/rJBWd1TxG7#SuperTuesdaypic.twitter.com/55oqMlH3lb — ABC News Politics (@ABCPolitics) March 4, 2020

А вот Джо Байден выирал Вирджинию (99 делегатов), Северную Каролину (110 делегатов) и Алабаму.

BREAKING: Joe Biden will win the Alabama Democratic primary, ABC News projects, based on analysis of the exit polls. https://t.co/nknyPvskcQ#ALPrimarypic.twitter.com/xVcpU1voIr — ABC News Politics (@ABCPolitics) March 4, 2020

Очень хорошая новость для него: это означает, что разрыв с Сандерсом увеличился в его пользу.

BREAKING: Joe Biden will win the North Carolina Democratic primary, @ABC News projects based on analysis of the exit polls. https://t.co/8b3LuYkkMh#SuperTuesdaypic.twitter.com/hAViy0gEVJ — ABC News Politics (@ABCPolitics) March 4, 2020

Вечер начался для бывшего вице-президента неплохо, но Берни Сандерс ещё может увеличить разрыв в Калифорнии.

За три последние дня многое изменилось. Джо Байден выиграл в субботу Южную Каролину . Два других кандидата - Пит Буттиджич и Эми Клобушар - объявили о выходе из гонки и призвали избирателей поддержать Байдена, чтобы преградить путь Берни Сандерсу. Поэтому на этом супервторнике пока большая неопределенность : опросы ставили Сандерса далеко впереди, но не приняли во внимание последние события.

В общей сложности сегодня вечером на карту поставлена ​​треть делегатов от первичных выборов демократов. Все взгляды устремлены на Калифорнию и Техас, это соответственно 415 и 228 делегатов. Берни Сандерс вложил много усилий в эти два штата и собрал более 15 000 сторонников в Лос-Анджелесе в это воскресенье. Джо Байден, со своей стороны, пользуется большей популярностью на американском Юге.

Пока неизвестно, чего можно ожидать от Майкл Блумберг, который поздно вступил в гонку, потратив более полумиллиарда долларов на рекламу.

NEW: Mike Bloomberg wins American Samoa’s Democratic caucus, based on 100% of precincts reporting. https://t.co/A963dOyfgi#SuperTuesdaypic.twitter.com/V0rw5pciy5 — ABC News Politics (@ABCPolitics) March 4, 2020

Первичные выборы уже прошли в 4 штатах — Айове, Нью-Гемпшире, Неваде и Южной Каролине. Там распределены голоса 139 делегатов:

Берни Сандерс - 56

Джо Байден - 48

Пит Буттиджич - 26

Элизабет Уоррен - 8

Эми Клобушар - 7