"Супервторник": лидирует Джо Байден

После подсчета почти всех бюллетеней в Техас, Джо Байден стал в этом штате победителем.

Таким образом, борьба за пост кандидата от Демократической партии продолжится между двумя финалистами "супервторника" - сенатором от Вермонта Сандерсом и экс-вице-президентом Байденом.

Джо Байден заявил своим сторонникам: "Вот вам цифры, которые подтверждают абсолютную жизнеспособность нашей избирательной кампании. Можете не сомневаться - вы станете свидетелями ухода Трампа с вещами из Белого Дома. Говорят о революции. Мы видим, что движение, которое мы начали, ширится, что люди нам доверяют, что явка на первичных выборах очень высока. Так что наш ждет просто потрясающее будущее".

Оппонент 77-летнего Байдена 78-летний Сандерс победил в четырех штатах: Вермонте, Колорадо, Юте и Калифорнии.

Берни Сандерс обращался к молодежи, среди которой он весьма популярен: "Мы выиграем, непременно выиграем, потому что люди понимают, что только наше движение и только наша программа смогут принести победу над Трампом. Нам нужны новые силы, нужна новая политика, которая бы привела в наши ряды рабочий класс и молодежь".

Сознавая, что "супервторник" обернется схваткой трех тяжеловесов - Сандерса, Байдена и Блумберга, Пит Буттиджич снялся с дистанция в ночь на понедельник, сутки спустя тот же демарш совершила сенатор от Миннесоты Эми Клобушар.

Клобушар уже призвала своих симпатизантов голосовать на первичных выборах за Байдена, а о том, что голоса избирателей 38-летнего экс-мэра города Саут-Бенд из Индианы уйдут Байдену, было известно еще раньше.

У остальных участников первичных выборов у демократов - сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен и члена Палаты представителей Тулси Габбард шансов практически не осталось.

Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг в Техасе получил вдвое меньше голосов, чем Джо Байден.