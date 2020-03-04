Коронавирус не пройдёт: Европа принимает меры

Италия готова закрыть все школы и университеты в качестве решительных мер в борьбе с распространением коронавируса. По словам итальянского министра образования Лючии Аззолины окончательное решение об этом еще не принято.
Италия — четвертая после Китая, Южной Кореи и Ирана страна в мире по количеству инфицированных коронавирусом.
В то же время в соседней Франции уже принято решение о закрытии порядка 120 школ. Учебный процесс при этом не нарушен, школьники перешли на дистанционное обучение.
Германия решила временно приостановить экспорт средств медицинской защиты на фоне эпидемии.
По словам министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, распространение коронавируса в стране будет продолжаться, задача правительства — всеми методами противостоять этому.
Случаи заражения коронавирусом были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.