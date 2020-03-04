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Италия

Италия закрывает школы из-за коронавируса

Комментарии
 Giorgia Orlandi  & Андрей Позняков
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Прохожие в масках на улицах Венеции
Прохожие в масках на улицах Венеции   -  
Авторское право
AP Photo/Francisco Seco
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Власти Италии объявили о временном закрытии школ и университетов на фоне новостей о распространении коронавируса. В стране, по официальным данным, умерли уже более ста инфицированных, зарегистрированы свыше 2,5 тыс. заболевших.

Мы ждали, что скажет научный комитет, и, с учётом того, что эпидемиологическая ситуация быстро меняется, приняли решение приостановить академическую деятельность за пределами «красной зоны» до 15 марта.
Лучия Адзолина
министр образования Италии

В правительстве рассматривают возможность организации дистанционного обучения, а родители несовершеннолетних решают, как им совместить работу и присмотр за детьми:

Дома за ребенком присмотрит няня, может быть бабушки. Мы ещё не знаем, мы просто не знаем. Это чрезвычайная ситуация, так что может быть я смогу работать дома. Посмотрим, пока ничего не ясно.

Я пока не знаю, честно говоря. У меня есть сестра, может быть мы будем помогать друг-другу понемногу.

Из Рима передаёт корреспондент Euronews Джорджия Орланди: «Эксперты говорят, что школа — это рассадник инфекции. Правительство готовит комплекс мер, которые обеспечат экономическую поддержку для тех семьям, где хотя бы один из родителей не сможет больше работать из-за необходимости сидеть дома с ребёнком».

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