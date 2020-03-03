Сирия: Идлиб снова под ударом

Клубы дыма поднимаются над сирийским городом Аль-Барах. Правительственные силы и их союзники усилили обстрелы позиций вооруженных формирований в провинции Идлиб на фоне столкновений между турецкими и сирийскими военными. В то же время сообщается о гибели по меньшей мере семи человек в результате нескольких взрывов, произошедших в городе Идлиб.

Подразделения армии Сирии вернули под свой контроль ряд населенных пунктов на востоке провинции. Сирийская артиллерия наносит удары по оборонительным линиям противника в Тафтаназе.

Во вторник минобороны Турции заявило о сбитом самолете вооруженных сил арабской республики. За сутки, как утверждает Анкара, нейтрализованы более 300 сирийских военных.

За последние месяцы в районе Идлиба турецкие войска понесли довольно существенные потери. Так, в ночь на 28 февраля Анкара объявила о гибели 33 военных в результате удара сирийских войск, и о своих ответных ударах. Дамаск прямо обвиняет Турцию в том, что перемирие в Идлибе было сорвано именно из-за действий экстремистских групп, которые пользуются поддержкой Анкары.

Пятого марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят проблематику урегулирования в Сирии с учётом обострения в идлибской зоне деэскалации.