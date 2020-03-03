Венгрия: границы за замке

Власти Сербии и Северной Македонии готовятся к новому массовому наплыву беженцев после того, как Турция открыла им свои границы в Евросоюз. Венгерская полиция помогает балканским коллегам с 2016 года, став участником миграционной стратегии ЕС.

На церемонии проводов нового контингента к месту службы, полковник Восточно-венгерского управления Пограничной полиции говорил о важности остановки мигрантов на Балканском маршруте.

Венгерская полиция обязана остановить поток мигрантов по западно-балканскому маршруту, не допустить их нелегального въезда ни в Венгрию, ни в Европейский Союз. По этой причины кроме работы внутри страны, мы должны оказать помощь странам западнобалканского региона Золтан Чанад Мишкольци глава Восточновенгерского управления пограничной полиции

По просьбе Сербии в январе число сотрудников полиции, участвующих в миссии, было увеличено с 15 до 20. Венгрия направляет 30 офицеров в Северную Македонию. О своей миссии командующий контингентом рассказал каналу Euronews.

После подробного инструктажа мы будем нести службу на зеленой границе либо пешком, либо на автомобилях. В нашем распоряжении необходимая для патрулирования техника, например внедорожники и мобильные тепловизоры, и, конечно, с нашим опытом пограничного контроля, мы можем помочь снизить миграционный поток в Северной Македонии Шандор Торма командующий контингентом в Северной Македонии

Австрия направляет полицейских на венгерско-сербскую границу для проверки в первую очередь железнодорожного сообщения. Вена также поддержит Грецию в решении миграционного кризиса.

Канцлер Австрии Себастьян Курц обвинил Турцию в попытке "шантажировать" ЕС открытием своих границ для тысяч беженцев, стремящихся попасть в Европу.

Это нападение Турции на Европейский Союз и Грецию. Людей используют для давления на Европу... Евросоюз не должен поддаваться шантажу Себастьян Курц канцлер Австрии

По данным Северо-македонских СМИ, в стране были замечены новые группы мигрантов, направляющихся пешком по шоссе в сторону Сербии.

В выходные на венгерской границе были остановлены более 400 мигрантов, пытавшихся нелегально попасть в страну.