Венгрия: границы за замке

Власти Сербии и Северной Македонии готовятся к новому массовому наплыву беженцев после того, как Турция открыла им свои границы в Евросоюз. Венгерская полиция помогает балканским коллегам с 2016 года, став участником миграционной стратегии ЕС.
На церемонии проводов нового контингента к месту службы, полковник Восточно-венгерского управления Пограничной полиции говорил о важности остановки мигрантов на Балканском маршруте.
По просьбе Сербии в январе число сотрудников полиции, участвующих в миссии, было увеличено с 15 до 20. Венгрия направляет 30 офицеров в Северную Македонию. О своей миссии командующий контингентом рассказал каналу Euronews.
Австрия направляет полицейских на венгерско-сербскую границу для проверки в первую очередь железнодорожного сообщения. Вена также поддержит Грецию в решении миграционного кризиса.
Канцлер Австрии Себастьян Курц обвинил Турцию в попытке "шантажировать" ЕС открытием своих границ для тысяч беженцев, стремящихся попасть в Европу.
По данным Северо-македонских СМИ, в стране были замечены новые группы мигрантов, направляющихся пешком по шоссе в сторону Сербии.
В выходные на венгерской границе были остановлены более 400 мигрантов, пытавшихся нелегально попасть в страну.