На Яве проснулся вулкан Мерапи

На индонезийском острове Ява проснулся действующий вулкан Мерапи. Столб пепла достиг высоты в 6000 метров, говорится в пресс-релизе Центра геологических исследований и разработок.

Международный аэропорт в Соло-Сити, находящийся примерно в 40 км от вулкана, был временно закрыт после того, как власти объявили воздушную тревогу красного уровня из-за выброса пепла в атмосферу.

Пеплопад был зафиксирован в радиусе 10 км от вершины. Сообщений о жертвах не поступало. Местное МЧС призывало жителей сохранять спокойствие и не приближаться к вулкану ближе, чем на 3 км. Последнее извержение вулкана Мерапи произошло 13 февраля.