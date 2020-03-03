В Колумбии оставили в силе закон об абортах

В Боготе прошли массовые акции в защиту и против абортов. Конституционный суд Колумбии оставил в силе закон об искусственном прерывании беременности.

Истец Наталия Берналь требовала полностью запретить аборты, отменив записанные в 122 статье уголовного кодекса страны условия, при которых аборты разрешены. Таким образом действующий с 2006 закон остается без изменений. В Колумбии аборты разрешены только в трех случаях: если беременность стала результатом изнасилования; если у плода выявлена генетическая аномалия, препятствующая его нормальному развитию, а также если беременность угрожает здоровью женщины.