В Колумбии оставили в силе закон об абортах

В Боготе прошли массовые акции в защиту и против абортов. Конституционный суд Колумбии оставил в силе закон об искусственном прерывании беременности.
Истец Наталия Берналь требовала полностью запретить аборты, отменив записанные в 122 статье уголовного кодекса страны условия, при которых аборты разрешены. Таким образом действующий с 2006 закон остается без изменений. В Колумбии аборты разрешены только в трех случаях: если беременность стала результатом изнасилования; если у плода выявлена генетическая аномалия, препятствующая его нормальному развитию, а также если беременность угрожает здоровью женщины.
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