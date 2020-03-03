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Сирия

Главы МИД России и Британии высказались о ситуации в Идлибе

Комментарии
 Ирина Александрова и AFP, AP, TASS
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Italy Russia
Italy Russia   -  
Авторское право
Andrew Medichini/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Сирийские правительственные силы и их союзники усилили обстрелы позиций вооруженных формирований в Идибе. На востоке провинции армейские подразделения вернули под свой контроль ряд населенных пунктов. Минобороны Турции сообщило о сбитом самолете вооруженных сил арабской республики. За сутки, утверждает Анкара, нейтрализованы более 300 сирийских военных. Турецкая сторона так же обнародовала видеокадры ударов по объектам противника.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил о поддержке Лондоном усилий Турции по восстановлению соглашения о прекращении огня, согласованного в 2018 году.

Доминик Рааб, глава МИД Великобритании: "Мы крайне обеспокоены значительным расширением военных действий со стороны России и сирийского режима на северо-западе страны. Мы считаем эти действия грубыми нарушениями международных ном и пренебрежением моралью".

Из-за военных действий тысячи сирийцев бегут к турецкой границе. В Анкаре говорят, что не намерены сдерживать беженцев, которые пытаются попасть в ЕС. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, комментируя ситуацию подчеркнул:

"Мы не можем содействовать решению проблем с миграцией за счет прекращения борьбы с терроризмом, к чему призывают некоторые политические деятели в Европе. Надеюсь, что предстоящая на этой неделе встреча президентов Путина и Эрдогана позволит изменить ситуацию и начать двигаться по пути реализации того, о чем условились".

Проблематику урегулирования в Сирии с учётом обострения в идлибской зоне деэскалации, лидеры России и Турции планируют обсудить в Москве пятого марта.

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