Украина готовится к смене правительства

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук всё же уходит в отставку. О получении соответствующего заявления во вторник сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Следующим главой правительства должен стать вице-премьер Денис Шмыгаль, — его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский, партия большинства «Слуга народа» пообещала поддержать перестановки.

Сам Гончарук ещё в понедельник уверял, что в отставку не собирается. Так он комментировал слухи о его желании покинуть пост премьер-министра из-за недостаточной поддержки со стороны главы государства.

Первое заявление об отставке Гончарук подал ещё 17 января, причём президенту, а не Верховной Раде, как того требует закон. Это произошло на фоне скандала с публикацией аудиозаписи, на которой, якобы, премьер-министр оскорбительно отзывался о представлениях Зеленского об экономике и признавался, что и сам ничего в этом не понимает.

Правительство не подтвердило подлинность аудиозаписи, а президент тогда попросил Гончарука остаться.