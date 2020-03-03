ВОЗ: смертность от коронавируса - 3,4%

Коронавирус продолжает распространяться по Европе. Во Франции зафиксировано 212 случаев заражения, 12 человек были вылечены, четверо умерли.
Цены на медицинские маски и дезинфицирующие гели растут в связи с ажиотажным спросом.
Тем временем ВОЗ сообщила во вторник о том, что смертность от коронавируса составляет 3,4%. Для сравнения, в результате сезонного гриппа в основном умирает намного меньше, чем 1% инфицированных. Кроме того, вакцин и специального лечения COVID-19 на данный момент все еще нет, а маски доступны не всем.
В Италии уже 2263 зараженных, 79 человек погибли. Но пока сохраняются всего два локальных эпицентра вспышки - на севере страны, где введен режим изоляции и карантин.
Первый случай смерти от нового коронавируса зафиксирован на территории Испании. Об этом стало известно во вторник. Всего в стране 150 заболевших.
Случаи заражения зафиксированы также и в Центральной и Восточной Европе. Первый случай коронавируса подтвержден на Украине. В Москве на лечении в больнице находится гражданин России, вернувшийся из Италии больным.