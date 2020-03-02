Турция и Сирия обменялись авиаударами

19 военных сирийских правительственных войск были убиты в результате ударов турецких беспилотников в Идлибе.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, базируйщегося в Великобритании, целью турецких сил стал военный конвой и сирийская армейская база.

Ранее Сирия сообщила об уничтожении турецкого дрона в ответ на два сбитых самолёта правительственных войск. Пилотам удалось катапультироваться.

Также турецкая сторона опубликовала кадры уничтожения беспилотником сирийских танков.

Напряженность в Идлибе резко обострилась на прошлой неделе, когда по меньшей мере 33 турецких солдата были убиты в результате авиаудара. Этот инцидент вызвал опасения относительно серьезной эскалации конфликта в регионе.

Нападение на турецкие войска произошло после того, как повстанцы отбили ключевой город Серакиб.

Россия отрицает, что ее силы были вовлечены в боевые действия, а также не гарантирует безопасность авиации Турции над Сирией. Последняя объявила о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.

Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина намечена на 5 марта в Москве.

Турция, которая назвала последнюю операцию против сирийской армии "Весенним щитом", утверждает, что уничтожила вертолеты, танки, а также ракетные установки.

Тем временем Идлиб продолжают покидать мирные жители. Военные действия вынудили почти миллион человек бежать к турецкой границе, которая остается закрытой. Анкара, в свою очередь, грозит больше не сдерживать миграционный поток, стремящийся в Европу.