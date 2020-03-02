Известная группа распалась из-за Берни Сандерса

Скандал в американском шоубизнесе... и все из-за политики.

Популярная хип-хоп группа Public Enemy, известная своими политически ангажированными текстами, распалась из-за разногласий между двумя основателями бэнда Чаком Ди и Флэйвором Флэвом.

Виной тому стал Берни Сандерс — один из претендентов на место соперника Дональда Трампа от демократической партии на президентских выборах.

Адвокат Флэйвора Флэва отправил на имя сенатора от Вермонта письмо с требованием отменить выступление группы в рамках его предвыборной кампании в Лос-Анджелесе.

Инициатором которого выступил лидер хип-хоп квартета Чак Ди. Флэйвор был несогласен с использованием бренда Public Enemy, так как лично он не поддерживал ни одного из кандидатов.

После выставленного ультиматума Чаком Ди, единственного владельца бренда, Флэйвор Флэв был уволен после более чем 30-летней работы в коллективе.

За свою многолетнюю историю группа не раз сталкивалась с внутренними разногласиями, но до сегодняшнего дня они не приводили к распаду.