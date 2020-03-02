Парламентские выборы в Израиле: третья попытка

В Израиле проходит голосование на выборах в парламент. Третье за год народное волеизъявление неслучайно было назначено на понедельник. Власти страны объявили этот день оплачиваемым выходным в целях повысить явку, которая на выборах в апреле и сентябре составила около 70%.

Находящиеся на карантине из-за коронавируса более 5,5 тысяч израильтян смогут проголосовать на специально организованных полевых избирательных участках. Расположены они в отдалении от мест скопления людей и рассредоточены по всей стране, где голосующие будут отделены от членов избирательных комиссий прозрачной перегородкой. Избирателям будут выдавать специальный защитный комплект, включающий маску, перчатки, одноразовую ручку. После голосования эти предметы будут уничтожены. Прибытие на эти участки разрешается только на личном транспорте.

После выборов в 120-местный Кнессет президент Израиля поручит лидеру одной из партий формирование правительства. Для начала работы ему нужно получить доверие минимум 61 члена однопалатного парламента.

Ранее израильские политические партии дважды не смогли договориться о формировании коалиционного правительства, в связи с чем и были объявлены новые выборы.

Бени Ганц из блока "Кахоль-Лаван" отказался от создания "большой коалиции" с партией "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаньяху. Связано это в основном с судебным процессом над нынешним премьер-министром по обвинению в коррупции.

Результаты экзитполов будут объявлены сразу после закрытия избирательных участков в 22:00 по местному времени