Конфликт Турции с ЕС и миграционный кризис

Тысячи мигрантов стучатся в двери ЕС. Некоторые из них бегут из зоны конфликта в Северной Сирии, другие - из Афганистана и Ирана. Эти люди оказались заложниками политической сделки Анкары с Европой: Турция согласилась принять беженцев в обмен на деньги Евросоюза. Но жизнь на турецкой территории непроста и многие рассчитывают на лучшее, пытаясь прорваться в ЕС.

Здесь мы работаем с утра до ночи за 350 лир, это меньше 50 евро. мигрант

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует миграционный кризис, чтобы надавить на Европу в сирийском вопросе. Его цель - новая сделка, согласно которой ЕС обеспечит Анкару поддержкой в переговорах с Москвой по Идлибу.

С тех пор, как мы открыли наши границы, число людей, отправившихся в Европу исчисляется сотнями тысяч. Скоро это будут миллионы. На нас кричат с тех пор, как мы открыли границы. Либо мы все вместе обеспечим этим людям достойную жизнь на их земле, либо нам всем придется разделить это бремя. Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Европейские страны еще не выработали единую позицию в этом вопросе. Германия пытается сохранить хорошие отношения с Турцией, оказывая давление на Россию в попытке достичь прекращения огня в Идлибе.

Я понимаю, что турецкое правительство и президент Эрдоган ожидают большего от Европы. В то же время, я считаю недопустимым, что президент Эрдоган и его правительство не могут самостоятельно справиться с этой неудовлетворенностью и заставляют расплачиваться за нее беженцев. Ангела Меркель канцлер Германии

В связи с военными действиями, в которых участвует Анкара, сотни тысяч человек покинули регионы вокруг Идлиба и Алеппо. В настоящее время Эрдоган обвиняет ЕС в том, что тот не выделил средства, которые Брюссель обещал Турции для сдерживания притока беженцев.