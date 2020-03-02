Эрдоган: "миллионы" мигрантов отправятся в Европу

По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, скоро "миллионы" мигрантов направятся в сторону Европы. Президент Турции усиливает давление на ЕС, тогда как в Сирии продолжаются ожесточенные бои.

Эрдал отправился за лучшей жизнью в Грецию. У него турецкий паспорт, а его супруга - гражданка Камеруна.

Жизнь в Турции - это непрекращающаяся борьба, экономика в упадке, все так дорого. Я не могу найти выход, даже работая: зарплаты слишком низкие, так что мы решили отправиться в Грецию. Эрдал гражданин Турции

Наступление, начатое Эрдоганом в сирийском Идлибе, вызвало мощный приток мигрантов к турецкой границе.

Анкара отказывается решать эту проблему в одиночку и объявила на прошлой неделе об открытии своих границ с Европой. Тысячи мигрантов решили не упускать эту возможность.

После того, как мы открыли двери, нам поступило множество звонков с требованием их закрыть. Но я им ответил: "Дело сделано. Все кончено. Двери теперь открыты. Вам придется разделить с нами это бремя". Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

В четверг Эрдоган отправится в Москву для переговоров по Сирии с российским лидером Владимиром Путиным, союзником режима Башара Асада. Президент Турции выразил надежду, что Россия "примет необходимые меры" для "прекращения огня".