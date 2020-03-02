Кризис в Греции: мигранты не уходят

Еще один день слезоточивого газа на греко-турецкой границе: полиция и вооруженные силы продолжают давать отпор мигрантам, пытающимся осадить забор с колючей порволокой. Некоторым все же удается пересечь границу, но их арестовывают. Ситуация здесь напряженная, и хотя многие понимают, что Греция не уступит, люди все же не расходятся.

Мы на погранпереходе Кастани в Эвросе, всего в нескольких метрах от границы с Турцией. Как видите, здесь собрались сотни мигрантов, которые кричат "мир, мир!" и "Греция!" и просят страну открыть свои границы. По данным греческих властей, около 10 000 мигрантов разбили лагерь на другой стороне и установили палатки. Апостолос Стаикос Еuronews

Местные власти отправили в Эврос множество солдат и полицейских со всей Греции. Один из них был ранен во время столкновений, некоторые транспортные средства и часть военной техники были повреждены. Спасатели и волонтеры Греческого Красного Креста работают на месте, помогая представителям правопорядка.

Подразделение спасателей и добровольцев Греческого Красного Креста прибыло, чтобы помогать сотрудникам полиции, мужчинам и женщинам из греческой армии, которые работают в этом районе. Если греческая армия посчитает нужным оказать помощь беженцу, мигранту, мы вмешаемся. Однако на это нам понадобится разрешение греческих властей. Апостолос Карампаглидис спасатель Красного Креста

"Незаконное пересечение границы будет пресекаться, вас отправят назад", - это послание правительства всем мигрантам, которые все еще остаются на греко-турецкой границе.