Австрия намерена "защищаться от миграции"

Австрия призывает страны ЕС не допустить повторения миграционного кризиса, который разразился в 2015-м. Вена готова направить к внешним границам союза своих полицейских для защиты от нелегалов после отказа Анкары от обязательств по ограничению потока беженцев. С таким заявлением выступил австрийский канцлер Себастьян Курц. Он раскритиковал руководство Турции за решение пропустить мигрантов в Европу:

«Мы не можем принять позицию президента Эрдогана, который злоупотребляет ситуацией в Сирии, чтобы сейчас открыть границы, подтолкнуть мигрантов в Европу и оказать давление на ЕС... Мы находимся в контакте с нашими европейскими партнерами, особенно с Болгарией и Грецией. Людей надо остановить там. Нельзя допускать нелегальную миграцию в Европу и, прежде всего, повторения сценария 2015 г.»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что открывает мигрантам путь в Европу, после очередного обострения обстановки в сирийской провинции Идлиб. Он обвиняет ЕС в неготовности разделить с его страной груз ответственности за беженцев. После этих заявлений греческая полиция сообщила, что остановила на пути в Европу тысячи нелегалов.