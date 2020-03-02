Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Италия

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Европе

Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Опустевшая площадь Святого Марка в Венеции
Опустевшая площадь Святого Марка в Венеции   -  
Авторское право
AP Photo/Francisco Seco
Размер текста Aa Aa

На Севере Италии значительно выросло число жертв нового коронавируса. Умерли более 50 человек, — за сутки этот показатель увеличился почти в полтора раза. Всего в стране обнаружены более двух тысяч носителей инфекции. Такие данные в ходе очередного отчёта представил глава департамента гражданской защиты Анджело Борелли. Италия стала третьей страной в мире по официально признанному числу заражённых после Китая и Южной Кореи.

В Европе на втором месте по выявлению коронавируса оказалась Франции — с конца января заболевание зафиксировали почти у двухсот пациентов. Трое умерли. Власти вводят карантинные меры для тех, кто возвращается из опасных регионов, и рекомендуют соблюдать меры предосторожности — в частности, избегать поцелуев и рукопожатий.

В понедельник было объявлено о выявлении первого носителя коронавируса в Москве. Это россиянин, который недавно вернулся из Италии. По данным столичной мэрии, госпитализированы 11 его родственников и знакомых. Ранее Россия ограничила въезд граждан Китая, ввела карантин для приезжих из опасных регионов и приняла меры безопасности на Дальнем Востоке, в частности, объявлен режим ношения масок для работающих в местах скопления людей.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Видеомонтаж • Андрей Позняков

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.