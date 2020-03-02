COVID-19: поцелуи под запретом?

Поцелуи - в связи с эпидемией COVID-19 - могут оказаться под запретом? Врачи не рекомендуют такого рода контакты.

Но следовал ли президент Макрон, приветствуя главу итальянского кабмина Конте, предостережениям собственного министра здравоохранения Оливье Верана о том, что лучше избегать рукопожатий?

Как бы то ни было, пока во Франции советуют ограничить такого рода прикосновения, а уж если избежать не удалось, немедленно продезинфицировать руки, на Аппенинах целуются все - друзья при встрече, супруги на прогулке, женщины, мужчины, подростки и старики.

Жители полуострова, где почти две тысячи инфицированных коронавирусом, никто не собирается отвыкать от привычек в общении. Хотя маски иногда надеваются.

- Мало что изменилось с момента, когда началась эпидемия, по крайней мере, для нас, мы обнимаем друзей при встрече, мы целуемся с близкими. Мы пользуемся метро. И мы сохраняем спокойствие.

- Жизнь продолжается, говорят, что уровень смертности около 2%. Ну и что? От гриппа погибает больше людей.

Очаг эпидемии в Италии - третий крупнейший в мире, после Китая и Южной Кореи.