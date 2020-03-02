Гуд бай, Пит Буттиджич!

38-летний Пит Буттиджич, один из кандидатов-соискателей президентского поста от Демпартии, вышел из предвыборной гонки. Об этом стало известно в ночь с воскресенья на понедельник.

Буттиджич, заявляя о схождении с дистанции, сделал это за сутки до начала так называемого "супервторника", когда избиратели в 14-ти штатах назовут своих делегатов на партсъезд, который и выдвинет того, кто сразится с Трампом.

Вот что Пит Буттиджич сообщил своим избирателям: "Сегодня для нас наступает момент истины. Я работал целый год, я встречался с людьми, я выяснял их чаяния и надежды, но мне и команде не удалось совершить прорыв в кампании, поэтому я принял закономерное решение".

Часть наблюдателей - и среди них есть даже Дональд Трамп - считают, что конечным бенефициаром ухода Буттиджича станет Джо Байден.

Выиграв первичные выборы в Южной Каролине, экс-вице-президент сумел сократить разрыв, который его отделяет от сенатора Берни Сандерса.

Сандерса от центриста Буттиджича и умеренного Байдена отличает радикальная экономическая программа.

"Супервторник" - это проверка боем для миллиардера и экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, его имя впервые оказывается в бюллетене для голосования на первичных выборах Демпартии, на нужды которой Блумберг жертвует колоссальные суммы.

Но, в любом случае, имя того, кто вступит от демократов в борьбу с Трампом, скорее всего, станет известно ночью 3-го марта.

Если Сандерсу удастся подтвердить лидерство, он может оказаться недосягаемым для других своих соперников-однопартийцев.