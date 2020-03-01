Журналисты турецкого бюро новостного агентства Sputnik отпущены на свободу - ТАСС

Журналисты новостного агентства Sputnik Turkiye ("Спутник Тюркие") освобождены из-под стражи в Анкаре. Об этом сообщили корр. ТАСС близкие репортеров, которые находятся возле Дворца правосудия Анкары. "Все они были освобождены после дачи показаний", — сказала собеседница агентства.

Турецкая прокуратура не нашла состава преступления. Об этом говорится в распространенном заявлении столичной прокуратуры.

"Состава преступления у трех сотрудников агентства "Спутник" не обнаружено, было принято решение об их освобождении", — говорится в документе.

Освобожден также главред турецкого бюро новостного агентства Sputnik Махир Бозтепе.

Задержания сотрудников Sputnik Turkiye

О задержаниях сообщила главный редактор агентства Маргарита Симоньян. Главред был задержан в воскресенье, а ранее в Анкаре уже были задержаны три сотрудника бюро. Симоньян заявила, что в субботу вечером на их квартиры напали организованные группы, в которых было не менее 10 человек в каждой. После того, как сотрудники Sputnik обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов, они перестали выходит на связь. В воскресенье стало известно, что журналистов доставили во Дворец юстиции Анкары на допрос.

В редакции бюро в Стамбуле провели обыск.

В воскресенье МИД РФ призвал турецкие власти вмешаться и прояснить ситуацию с задержанием сотрудников Sputnik, а также обеспечить безопасность сотрудникам российских СМИ. В дипведомстве подчеркнули, что нападение на сотрудников агентства и их последующее задержание является грубым нарушением их прав. "Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность", — говорится в заявлении.

Местные СМИ отмечают, что сотрудников Sputnik задержали после публикации статьи на англоязычной версии сайта Sputnik International о регионе Хатай с заголовком "Украденная провинция": почему Франция передала Турции [область] Хатай 80 лет назад". Регион отошел к Турции в 1939 году по договоренности с Францией, которая в то время управляла Сирией в качестве подмандатной территории.

Практически все сотрудники бюро в Анкаре — граждане Турции.

Задержания осудили в ОБСЕ:

На этом фоне министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора в воскресенье обсудили подготовку к предстоящей встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в сообщении МИД РФ. С российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего разрешения ситуации вокруг журналистов и сотрудников информационного новостного агентства Sputnik ("Спутник") Турция в Анкаре и обеспечения их безопасности.