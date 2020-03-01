Аналитики о парламентских выборах в Словакии

Партия "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) одержала уверенную победу на состоявшихся в субботу парламентских выборах в Словакии, сделав акцент в своей предвыборной кампании на борьбе с коррупцией. Она получит 53 депутатских кресла в 150-мандатном парламенте. Всего правоцентристские партии займут 95 мест.
Лидер победившей партии 46-летний Игорь Матович рассчитывает составить кабинет министров из демократических политических сил, бывших в оппозиции к уходящему в отставку социал-демократическому правительству.
Левоцентристская партия "Направление - социал-демократия", представители которой в течение последних восьми лет возглавляли словацкое правительство, уже признала свое поражение и поздравила Матовича с победой.
Социал-демократы, по словам одного из их лидеров и действующего премьер-министра Петера Пеллегрини, перейдут в оппозицию, если не будут приглашены партией-победительницей к участию в новой правительственной коалиции. Но ОЛНЛ до сих пор отрицала эту возможность.