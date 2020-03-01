Остров Самос на передовой миграционного кризиса

Береговая охрана греческого острова Самос находится на передовой миграционного кризиса: миссия этих мужчин и женщин начинается с раннего утра.

Самос - родина Пифагора и Эпикура. По числу населения это девятый остров в Греции, а в Эгейском море - один из самых крупных и плодородных. Учитывая близость к турецкому побережью, задача местных пограничников крайне сложна.

Деспина Дьяковасили - капитан судна катера береговой охраны.

"Это пролив Микали, - говорит она. - Его Ширина - 7 стадий. Стадия - это древняя единица измерения , расстояние в 185-192 метра. Пролив Микали также называют "семистадийный пролив". Турция находится отсюда в 7 стадиях, а это примерно 1300 метров. Вот здесь, в самой близкой точке".

#newarrivals of #migrants on #samos. In an exclusive interview with @daswasfehlt last night mayor confirms "there is an emergency plan for this" and urges #europe to become more active. #MigrantCrisispic.twitter.com/iHNF69tMzt — Georg Gassauer (@GGassauer) March 1, 2020

Константинос Целлос, Euronews:

"В общей сложности 52 судна греческого флота и береговой охраны патрулируют Восточное Эгейское море. На Самосе власти по-прежнему находятся в состоянии повышенной готовности, ожидая массового прибытия лодок с мигрантами с турецкой стороны".

В соответствии с соглашением между ЕС и Турцией греческая и турецкая береговая охрана были обязаны сотрудничать для сдерживания миграционных потоков. Но решение Турции открыть границы изменило ситуацию на месте. Сообщение между двумя странами, и без того осложнившееся в последние месяцы, теперь прекратилось.

"Если мы видим цель, которая находится на территории Турции в то время, как мы находимся на своей границе. Мы обычно вызываем по радиостанции судно турецкой береговой охраны, - рассказывает Деспина Дьяковасили. - Мы предупреждаем их, чтобы они прибыли и забрали мигрантов, пока они находятся в море на их стороне границы. Но в последнее время турецкая береговая охрана нам не отвечает, и мигранты входят в наши территориальные воды. И мы должны спасать и забирать их".

Команда уже возвращалась после патрулирования, когда она получила новый приказ продлить свою миссию до следующего утра. А это означает, что нужно оставаться в море. Поступившие сведения о готовящихся новых пересечениях границы вынуждают береговую охрану Самоса быть в состоянии повышенной готовности круглосуточно.