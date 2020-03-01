Испанский винодел продает письма Пабло Неруды

Крупнейшая частная коллекция, посвященная жизни и творчеству чилийского поэта, дипломата и политика Пабло Неруды, уйдет с молотка на аукционе в Барселоне. В течение двадцати пяти лет винодел Сантьяго Виванко разыскивал материалы, связанные с Нерудой. Поиски архивных документов велись в Европе и Америке. Сейчас их более 600 - рукописи, письма, фотографии, рисунки.

Сантьяго Виванко, владелец коллекции: "Что особенного в коллекции? Это переписка Неруды с его друзьями, посвящения им, фотографии членов семьи, родственников. Между строк читается история Пабло. Он повествует о своем самочувствии, проблемах с сестрой, женами. Все это отражено здесь".

По словам Виванко, полученные от продажи средства, помогут ему продолжить работу по сбору материалов о других знаменитых личностях, включая аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса. Коллекция будет выставлена на аукционе одним лотом 19 марта. Предположительная цена 650 тысяч евро.