Парламентские выборы прошли в Таджикистане

Выборы в нижнюю палату парламента прошли в воскресенье в Таджикистане. По последним данным ЦИК, явка составила 75,1%. Предварительные итоги голосования будут оглашены в понедельник.

В парламентских выборах участвовали семь политических сил: правящая Народно-демократическая партия Таджикистана, Аграрная партия, Партия экономических реформ, Демократическая партия, Социал-демократическая, Социалистическая и Коммунистическая партии.

Это первые постсоветские выборы без участия оппозиционной Партии исламского возрождения Таджикистана, признанной в республике террористической организацией в 2015 году.

Победу предрекают правящей Народно-демократической партии Таджикистана президента Эмомали Рахмона. Единственная оппозиционная сила, участвующая в выборах, - Социал-демократическая партия – до сих пор ни разу не попадала в парламент.