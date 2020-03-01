Парламентские выборы прошли в Таджикистане

Выборы в нижнюю палату парламента прошли в воскресенье в Таджикистане. По последним данным ЦИК, явка составила 75,1%. Предварительные итоги голосования будут оглашены в понедельник.
В парламентских выборах участвовали семь политических сил: правящая Народно-демократическая партия Таджикистана, Аграрная партия, Партия экономических реформ, Демократическая партия, Социал-демократическая, Социалистическая и Коммунистическая партии.
Это первые постсоветские выборы без участия оппозиционной Партии исламского возрождения Таджикистана, признанной в республике террористической организацией в 2015 году.
Победу предрекают правящей Народно-демократической партии Таджикистана президента Эмомали Рахмона. Единственная оппозиционная сила, участвующая в выборах, - Социал-демократическая партия – до сих пор ни разу не попадала в парламент.
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