На греческой границе ситуация накаляется

Тысячи мигрантов собрались на греко-турецкой границе в надежде прорваться в Европу. Греческая армия и полиция пытаются им помешать, ситуация накаляется с каждой минутой.
И все же некоторым удается попасть на территорию Греции. Аабдар и его друзья уже пересекли границу и теперь надеются на лучшую жизнь. Но пока что они чувствуют себя потерянными и не знают, куда идти.
По оценкам греческих властей, всего за сутки было предпринято десять тысяч попыток перейти границу. 73 мигрантам удалось попасть на территорию Греции, они были арестованы. Обстановка здесь напряженная.
На море и на суше число патрулей значительно возросло. Афины высказались однозначно: Греция не потерпит такого беспрецедентного вторжения. В то же время, за последние сутки более 400 мигрантов прибыли на острова Лесбос, Хиос и Самос.