На греческой границе ситуация накаляется

Тысячи мигрантов собрались на греко-турецкой границе в надежде прорваться в Европу. Греческая армия и полиция пытаются им помешать, ситуация накаляется с каждой минутой.

И все же некоторым удается попасть на территорию Греции. Аабдар и его друзья уже пересекли границу и теперь надеются на лучшую жизнь. Но пока что они чувствуют себя потерянными и не знают, куда идти.

Мы прибыли из Афганистана. Мы пробыли в Турции несколько месяцев, надеясь на удачу. Мы хотели перейти границу и попасть в Грецию, и наконец нам это удалось ! Мы не могли остаться на родине из-за Талибана. Аабдар 18-летний афганец

Трое друзей из Афганистана - одни из немногих, кому удалось пересечь границу. Они хотят добраться до Салоников, но маловероятно, что это им удастся, так как полицейские силы и армия круглосуточно патрулируют границу и арестовывают всех, кто оказывается в Греции. Апостолос Стаикос Euronews

По оценкам греческих властей, всего за сутки было предпринято десять тысяч попыток перейти границу. 73 мигрантам удалось попасть на территорию Греции, они были арестованы. Обстановка здесь напряженная.

Тысячи несчастных людей застряли у наших границ. И это не их личный выбор. Турция изгоняет и отталкивает их. Она просто использует их в своих интересах. Михалис Хрисохоидис греческий министр защиты граждан

На море и на суше число патрулей значительно возросло. Афины высказались однозначно: Греция не потерпит такого беспрецедентного вторжения. В то же время, за последние сутки более 400 мигрантов прибыли на острова Лесбос, Хиос и Самос.