Бесплатный проезд на общественном транспорте в Люксембурге

Это последние билеты на проезд, которые продадут в Люксембурге. Теперь, когда общественный транспорт в этой стране становится бесплатным, пассажиры смогут сэкономить по два евро за поездку.
Цель новой системы - избавиться от автомобилей. По данным ЕС, люди здесь тратят около 30 часов в год на пробки: дороги Люксембурга - одни из самых загруженных в Европе и в мире.
В настоящее время город превратился в строительную площадку. Все с той же целью здесь прокладывают 300 километров велосипедных дорожек.
В развитие сети поездов по маршруту Люксембург-Франция будет вложено 600 миллионов евро. Деньги, которые правительство инвестирует в этот проект, превышают доходы, которые оно получает от платы за проезд: ежегодно, по словам министра транспорта, 200 тысяч человек приезжают из Франции, Германии и Бельгии и тратят на это около 40 миллионов евро. Однако трансформация железнодорожного сообщения - мера необходимая.
В Люксембурге один из самых высоких показателей ВВП на душу населения в мире, согласно прошлогодним данным МВФ, он составляет около 102 тысяч евро на человека в год. На каждую тысячу местных жителей приходится 662 человека с собственным автомобилем, - это самый высокий показатель в ЕС. Правительству будет непросто убедить автомобилистов пересесть на общественный транспорт и велосипеды.