Штурм греческих границ гранатами со слезоточивым газом

Ожесточённые столкновения произошли в области Эврос на греко-турецкой границе: тысячи беженцев и мигрантов пытались взять штурмом блокпост Кастаниес, но им противостояли греческие пограничники и полицейские.

Греческие полицейские показали журналистам гранаты со слезоточивым газом турецкого производства и другие предметы, которые использовали мигранты.

Reports that the so-called refugees are using Turkish-made teargas against the Greek police & border security in an attempt to breach the European borders. The Turkish pirate state attempts to instigate a major incident & escalate.#Edirne#kapıkule#Pazarkule#Kastanieshttps://t.co/BYQhb97Bjw — Κοντολογίς (@kontologis) February 29, 2020

Апостолос Стаикос, Euronews:

"Мигранты бросают камни, бочки и другие предметы - всё, что находят - в греческих полицейских. Для властей Греции это незаконная и массовая попытка нарушить границы страны, границы Европейского Союза" .

Как гранаты со слезоточивым газом оказались у мигрантов, пока неизвестно. Греческая полиция также применила в ответ слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы остановить рвущихся через границу людей.

Quelques heures après l'annonce par la #Turquie qu'elle laisserait les demandeurs d'asile passer en Europe, des gardes-frontières ont empêché des centaines de migrants de traverser le poste frontalier de #Kastanies, dans le nord-est de la Grèce

https://t.co/zpDBzPCK07 — Clément Bourbonnais (@ClementBrbns) February 28, 2020

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открывает свои границы с ЕС для сирийских беженцев. По данным греческих СМИ, турецкие полицейские с той стороны время от времени стреляли в воздух, чтобы подтолкнуть мигрантов к переходу границы. Некоторые всё же смогли это сделать, но большинство их них были арестованы. А те, кому удалось этого избежать, бродят по окрестностям и не знают, куда идти.

"У нас в Турции было много проблем, - говорит этот молодой афганец. - Мы не могли устроиться на работу и жить прилично. Поэтому мы с друзьями посоветовались и решили покинуть Турцию и направиться в Грецию".

На КПП Кастаниес прибывает подкрепление со всей Греции. На границе устанавливаются водомёты.

Quelques heures après l'annonce par la #Turquie qu'elle laisserait les demandeurs d'asile passer en Europe, des gardes-frontières ont empêché des centaines de migrants de traverser le poste frontalier de #Kastanies, dans le nord-est de la Grèce

https://t.co/zpDBzPCK07 — Clément Bourbonnais (@ClementBrbns) February 28, 2020

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос также посетил этот район и выразил свою благодарность полиции и военнослужащим, которые защищают суверенитет страны:

"Наша граница под надёжной охраной, - сказал он. - На помощь находящимся здесь пограничникам и полицейским пришли военные. Мы делаем все возможное для охраны границ Греции".

Афины утверждают, что Анкара ведёт "циничную кампанию дезинформации", шантажируя Евросоюз и обманывая отчаявшихся людей слухами о том, что греческие границы открыты для всех мигрантов.

Заявление главы МВД Турции Сулеймана Сойлу о том, что греческую границу пересекли уже якобы 76 358 мигрантов, МИД Греции назвал ложью, отметив, что никто не может пересечь греческие границы: всех, кто пытается нелегально проникнуть, не пропускают. По данным Афин, на самом деле за минувшие сутки на территорию Греции в районе Эвроса не смогли проникнуть 10 тысяч человек. А 73 мигранта, никак не связанные с сирийским Идлибом, незаконно проникли на греческую территорию, но были арестованы. Против них возбуждены дела.