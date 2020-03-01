Лувр закрыт на обсуждение коронавируса

Лувр закрыт из-за коронавируса. Правда, временно: сотрудники музея, эпидемиологи и врачи собрались обсудить средства борьбы с COVID-19, после чего двери для посетителей вновь откроются. В субботу французские власти запретили собрания более чем пяти тысяч человек в ограниченном пространстве, но музеев это предписание не касается.

Тем не менее, приток зарубежных туристов создаёт большие опасения. Так, в Италии за минувшие сутки отмечен резкий всплеск заболеваемости — на 40%. Общее число случаев достигает 1700. Несколько населённых пунктов остаются на жёстком карантине, на севере страны закрыты учебные заведения.

Большие опасения по-прежнему вызывает Иран, где отмечен самый высокий после Китая уровень смертности. По данным на воскресенье, из 987 заболевших скончались по меньшей мере 54. На этом фоне Великобритания приняла решение до минимума сократить численность сотрудников своего посольства в Тегеране.

В Токио ежегодный марафон состоялся, но без бегунов-любителей. На старт вышли лишь 200 профессиональных спортсменов. Число заболевших в Японии формально достигает 950 человек, но более 700 из них — пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, который две недели простоял в порту Йокогамы.