"Талибан": мир с Вашингтоном, но не с Кабулом

Мир между талибами и американцами вовсе не означает мира в Афганистане: жители страны очень настороженно восприняли подписание договорённостей в Дохе. Движение "Талибан", возможно, уладило разногласия с Вашингтоном, взяв на себя общие обязательства, но полноценного договора между талибами и Кабулом до сих пор нет.

"Талибы заключили мир с американцами, теперь 'Талибан' должен подписать и мирное соглашение с афганским правительством".

"Многие из нас очень обеспокоены: если США уйдут из Афганистана, то ситуация сильно ухудшится, 'Талибан' возобновит нападения и теракты, так что мы хотели бы, чтобы талибы как можно скорее достигли бы соглашения с афганским руководством", — говорят жители Джелалабада.

Движение "Талибан" фактически управляло Афганистаном с 1996 по 2001 годы. Женщинам в то время было запрещено учиться, работать и путешествовать. Сегодня в Афганистане есть даже женщины-пилоты.

"Я не беспокоюсь за своё будущее, хоть я и девушка. Я не собираюсь отказываться от своей мечты и своих планов, я готова справиться с любой проблемой в жизни", — уверена ученица школы в Кандагаре.

Согласно договоренностям, США и их союзники в течение 14 месяцев выведут войска из Афганистана и уже к осени снимут санкции с талибов.

Переговоры между "Талибаном" и другими афганскими движениями должны начаться в середине марта.