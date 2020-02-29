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Великобритания

Борис Джонсон помолвлен и вновь станет отцом

Комментарии
 Павел Барсуков
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Борис Джонсон помолвлен и вновь станет отцом
Авторское право
AP - Matt Dunham
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Премьер-министр Великобритании помолвлен и скоро вновь станет отцом. 55-летний Борис Джонсон объявил о том, что собирается узаконить свои отношения с 31-летней Кэрри Симондс. В начале лета у пары должен родиться ребёнок.

Летом прошлого года Джонсон стал первым в истории британским премьером, живущим на Даунинг-стрит, 10 с женщиной, которая не является его законной супругой.

Со своей второй женой Борис Джонсон расстался в 2018 году и до сих пор находится в процессе развода. У них четверо общих детей. На прошлой неделе сообщалось, что стороны достигли соглашения о разделе имущества.

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