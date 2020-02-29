Борис Джонсон помолвлен и вновь станет отцом

Премьер-министр Великобритании помолвлен и скоро вновь станет отцом. 55-летний Борис Джонсон объявил о том, что собирается узаконить свои отношения с 31-летней Кэрри Симондс. В начале лета у пары должен родиться ребёнок.

Летом прошлого года Джонсон стал первым в истории британским премьером, живущим на Даунинг-стрит, 10 с женщиной, которая не является его законной супругой.

Со своей второй женой Борис Джонсон расстался в 2018 году и до сих пор находится в процессе развода. У них четверо общих детей. На прошлой неделе сообщалось, что стороны достигли соглашения о разделе имущества.