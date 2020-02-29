Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Турция

Эрдоган призвал Путина не вмешиваться в ситуацию в Идлибе

Комментарии
 Павел Барсуков
euronews_icons_loading
Турецкие восйка в Сирии
Турецкие восйка в Сирии   -  
Авторское право
AP - Ghaith Alsayed
Размер текста Aa Aa

Анкара призывает Москву не вмешиваться в боевые действия в провинции Идлиб. Ситуация на севере Сирии становится всё напряжённее, турецкие войска всё чаще вступают в столкновения и перестрелки с сирийской правительственной армией.

По словам турецкого президента Эрдогана, он лично объяснил свою точку зрения Владимиру Путину в телефонной беседе с российским лидером:

"Вчера я спросил у Путина, какие у вас цели в Сирии? Если вы собираетесь создавать военную базу, то делайте это, но отведите войска от нас. Я ему сказал, чтобы нас оставили один на один с режимом", — рассказал Эрдоган.

AP
Похороны турецкого солдата, погибшего в СирииAP

За последние месяцы в районе Идлиба турецкие войска понесли довольно существенные потери. Так, в ночь на пятницу Анкара объявила о гибели 36 военнослужащих в результате удара сирийских войск, и о своих ответных ударах.

Дамаск прямо обвиняет Турцию в том, что перемирие в Идлибе было сорвано именно из-за действий экстремистских групп, которые пользуются поддержкой Анкары.

AP
Боевики одной из поддерживаемых Турцией группировокAPGhaith Alsayed

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.