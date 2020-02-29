Греция и Болгария закрывают границу с Турцией

Греция временно закрывает сухопутную границу с Турцией, подобные меры обсуждают и в Болгарии. Греческим пограничникам приходится применять слезоточивый газ, чтобы остановить группы из тысяч нелегалов, собравшихся с турецкой стороны.

AP Emrah Gurel

Накануне Анкара фактически отменила контроль на КПП, позволив тысячам мигрантов устремиться на территорию Евросоюза. В турецком руководстве уже некоторое время назад говорили о возможности такого шага, так как Евросоюз не платит средства, обещанные по договору о беженцах 2016 года.

AP Emrah Gurel

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:

"В пятницу мы открыли границы, и прямо сейчас, этим утром, примерно 18 тысяч человек уже пробились через неё. Сегодня их число может достичь 25-30 тысяч. С этого момента мы больше не будем закрывать двери".

AP Emrah Gurel

Непосредственной причиной такого шага в Анкаре называют недавнее обострение ситуации в Сирии, где масштабная операция правительственных войск вызвала новую волну беженцев, стремящихся в Турцию.