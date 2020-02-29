Коронавирус: эпидемия фейков | #КУБ

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С каждым днем растет число заразившихся коронавирусом, а в интернете появляется все больше фейков и конспирологических теорий.

"Мы боремся не только с эпидемией, но и с инфодемией, — заявляют во Всемирной организации здравоохранения. — Фейки распространяются быстрее, чем коронавирус, и они точно так же опасны".

Чем лечиться? Как обезопасить себя? В условиях все возрастающей паники люди готовы поверить почти любым объявлениям в интернете, обещающим скорейшее выздоровление. Но в Facebook заявили, что будут блокировать подобные сообщения.

Лекарства для профилактики коронавируса или специальных таблеток от него не существует, антибиотики и вакцины от пневмонии не помогут, подчеркивают во Всемирной организации здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения

Еще месяц назад Facebook обещал удалять все посты о коронавирусе, в которых, по мнению властей и ведущих медицинских организаций, содержится дезинформация.

Но сообщения, напоминающие скорее теории заговора, все равно появляются с завидной регулярностью. Вот, например, группа Stop 5G UK ("Остановите 5G в Великобритании"). Вроде бы тема, далекая от коронавируса. Но некоторые участники группы уверены, что рассказы про коронавирус нужны для того, чтобы скрыть информацию о вреде сетей 5G: они появились в некоторых районах Ухани за несколько месяцев до эпидемии.

"Жители Ухани могли легко стать жертвой 5G-атаки, которая провоцирует лучевую болезнь. Ее симптомы похожи на грипп", - считает участник группы Austin Mader.

Printscreen

От коронавируса защитит алкоголь. Эта фейковая новость быстро обрела популярность в соцсетях. Но Всемирная организация здравоохранения поспешила расстроить тех, кто поверил этой рекомендации.

"Употребление крепкого алкоголя или любого вида алкоголя не помогут предотвратить заражение COVID-19", — заявил представитель ВОЗ Тарик Язаревич. Так же, как не спасут ни чеснок, ни кунжутное масло, ни тем более отбеливатель. Но спиртом и дезинфицирующими средствами нужно протирать поверхности, и нельзя забывать регулярно мыть руки.

Откуда вообще взялся коронавирус? Одна из версий – он появился на рынке в Ухани, вокруг этой теории специалисты продолжают спорить. Но несколько недель назад двое китайских ученых предложили еще одно объяснение: вирус вырвался из уханьской лаборатории, которая, кстати, находится всего в нескольких сотнях метров от рынка. Потом статью удалили, но материалы со ссылками на нее успели опубликовать многие СМИ. Копия есть в архиве WaybackMachine.

Помимо Facebook бой фейкам объявили Twitter, Google, TikTok, Instagram. В этом им помогают местные власти и ВОЗ.

Printscreens

Вот пример: если вы находитесь во Франции и ищете в Instagram посты с хештэгом #coronavirus, то соцсеть предложит вам почитать дополнительную информацию на сайте французского правительства.

Если вы, находясь в России или, например, в Испании, напишете в поиске #coronavirus (на английском), то вас перенаправят на сайт ВОЗ.

#КУБ Считаете ли вы, что от вас скрывают важную информацию о коронавирусе? #коронавирус #россия #китай #европа #оон #воз #здоровье #эпидемия #вирус #пандемия #паника #фейки #дезинформация #фейкньюс Publiée par Euronews на русском sur Jeudi 27 février 2020

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