Выборы в Словакии: проевропейский путь или популизм?

В парламентских выборах в Словакии принимают участие 23 партии и одна партийная коалиция. Основная борьба разворачивается между правящей Партия "Направление - социальная демократия" и правоцентристскими силами. Окончательные результаты ожидаются в воскресенье. Наблюдатели отмечают, что социал-демократы потеряли поддержку граждан после убийства журналиста Яна Куцяка и коррупционных скандалов.

Вот что говорят избиратели:

"Наша страна перестала быть безопасным местом. Политики используют ненависть, чтобы получить деньги, и не думают о людях".

"Думаю, что нужно изменить образ мыслей людей и необходимо, чтобы государству можно было доверять. Нужно улучшить нашу судебную систему".

"Наша страна страдает от коррупции, власть принадлежит плохим людям, правосудие находится в плохом стоянии, нужно это изменить, мы должны вести нашу страну к лучшему в будущему".

Эксперты полагают, что ни одна из партий не получит большинства в высшем законодательном органе, а переговоры о создании правительственной коалиции будут сложными и могут завершиться безрезультатно.

Комментирует Янош Лайош, журналист parameter.sk: "Основными темами предвыборной кампании были судебная система, коррупция и убийство журналиста Яна Куцяка. Новому правительству нужно будет решить все эти проблемы и бороться с коррупцией".

Из Братиславы передает корреспондент Euronews Атилла Мадьяр: "Политическая сцена в Словакии еще никогда не была так разделена между популистами и либералами. Избирателям предстоит решить, хотят ли они, чтобы страна получила такую же несвободную демократию как в соседних Польше и Венгрии, или же осталась на проевропейском пути" .