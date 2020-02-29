Пучдемон приехал в Каталонию — французскую

Каталонский политик Карлес Пучдемон впервые более чем за два года приехал в Каталонию — правда, во французскую. В Перпиньяне на границе с Испанией на митинг с его участием собрались десятки тысяч человек. Перпиньян называют "столицей Северной Каталонии", однако французская территория не предпринимала попыток получить независимость.

AP Emilio Morenatti

Экс-глава Женералитета бежал из Испании в 2017 году, после референдума о независимости Каталонии, и сейчас живёт в Бельгии. До этого он не рисковал путешествовать по Франции, власти которой тесно сотрудничают с испанскими: Мадрид объявил Пучдемона в розыск, заочно приговорив к 13 годам тюрьмы. Брюссель в начале января решил не выдавать беглого политика, поскольку тот пользуется иммунитетом депутата Европарламента, хотя присягу Пучдемон не приносил, опасаясь ареста.