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Франция

Пучдемон приехал в Каталонию — французскую

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 Павел Барсуков
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Пучдемон приехал в Каталонию — французскую
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AFP
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Каталонский политик Карлес Пучдемон впервые более чем за два года приехал в Каталонию — правда, во французскую. В Перпиньяне на границе с Испанией на митинг с его участием собрались десятки тысяч человек. Перпиньян называют "столицей Северной Каталонии", однако французская территория не предпринимала попыток получить независимость.

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Экс-глава Женералитета бежал из Испании в 2017 году, после референдума о независимости Каталонии, и сейчас живёт в Бельгии. До этого он не рисковал путешествовать по Франции, власти которой тесно сотрудничают с испанскими: Мадрид объявил Пучдемона в розыск, заочно приговорив к 13 годам тюрьмы. Брюссель в начале января решил не выдавать беглого политика, поскольку тот пользуется иммунитетом депутата Европарламента, хотя присягу Пучдемон не приносил, опасаясь ареста.

"Будьте готовы к решительной борьбе. Нам не нужно ждать лучших времён, они уже наступили!"

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