Несколько тысяч мигрантов пытаются пересечь турецко-греческую границу, сталкиваясь с противодействием греческих пограничников. Афины отправляют на контрольно-пропускные пункты подкрепления и сейчас фактически закрыли все сухопутные переходы. О таких же мерах говорят и в соседней Болгарии.

По сообщениям греческой полиции, происходит "массовая организованная попытка нарушить границу". Более 60 человек задержаны.

Панагиотис Харелас, глава профсоюза пограничников:

"Мы изо всех сил пытаемся сохранить границу на замке. Сейчас ясно, что это не беженцы, это не сирийцы. Речь идёт о многих национальностях и огромном наплыве мигрантов. Турция решила направить в нашу сторону 'волны беженцев', и мы пытаемся с правиться с этой беспрецедентной ситуацией".

Мигранты на границе с Грецией AP Emrah Gurel

Греческим полицейским приходилось неоднократно применять слезоточивый газ. По их словам. при этом мигранты и сами используют газ и дымовые завесы.

Многие нелегалы ищут способы пробраться вдали от пропускных пунктов, вдоль реки Мари́ца, по которой и проходит рубеж между Грецией и Турцией. Эгейское море патрулируют более полусотни кораблей береговой охраны.

Мигранты пытаются пересечь границу по реке AP Emrah Gurel

Апостолос Стаикос, Euronews:

"Мы сейчас всего в нескольких метрах от границы с Турцией — настолько близко, насколько нам удалось подобраться. Прямо сейчас на той стороне находятся сотни беженцев и мигрантов, которые пытаются пересечь границу. Это, судя по всему, невозможно, поскольку греческие власти оцепили этот район".