Столкновения на границе

"Мы находимся на границе между Грецией и Турцией, возле контрольно-пропускного пункта "Кастаниес". На расстоянии примерно в 500 метров за моей спиной находятся около 1000 - 1200 беженцев и мигрантов, они хотят попасть в Грецию и затем в другие страны ЕС. Отсюда я могу слышать их голоса, люди кричат и просят, чтобы их впустили на территорию Греции. Слышны также звуки взрывов и мы видим дым, скорее всего это слезоточивый газ. Можно говорить об ожесточенных столкновениях на границу прибыли полицейские силы и военные отряды. Стычки между мигрантами и полицейскими не прекращаются. Власти Греции заявляют, что не допустят нелегального перехода границы. Правительство страны сообщило о сложившейся ситуации институтам ЕС. Мы надеемся, что в ближайшее время власти разрешат нам подойти поближе и увидеть, что происходит на самом деле", — передает корреспондент Euronews Апостолос Стаикос.