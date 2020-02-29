Франция проведёт пенсионную реформу без голосования в парламенте

Правительство Франции заявило в субботу, что будет продвигать непопулярную пенсионную реформу президента Эммануэля Макрона без голосования в парламенте после того, как оппозиция внесла более 40 000 поправок к законопроекту. Премьер-министр Эдуар Филипп назвал это уловкой для блокировки документа и заявил, что прибегнет к статье 49.3 конституции Франции от 1958 года, которая позволяет избежать этого.

"Получив 29 февраля разрешение Совета министров, я решил возложить на правительство ответственность за проведение законопроекта, устанавливающего единую универсальную пенсионную систему. Но не для того, чтобы положить конец любым дебатам, а чтобы положить конец этому этапу дебатов", - сказал Филипп.

Le texte sur lequel j’ai engagé ma responsabilité est un texte dans lequel j’ai intégré toutes les convergences entre les organisations syndicales et patronales des deux derniers mois, et un très grand nombre d’amendements proposés. #Le20Hhttps://t.co/ChbS9gbGNo — Edouard Philippe (@EPhilippePM) February 29, 2020

Реформа, призванная стать крупнейшим пересмотром французской пенсионной системы со времен Второй мировой войны, вызвала волну уличных протестов и забастовок, в том числе и в государственном секторе. Уступки властей, исключивших из проекта реформы пункт о повышении пенсионного возраста, протестующих не удовлетворили.

Заявление Филиппа застало законодателей врасплох и вызвало бурное недовольство левой оппозиции, которая заявила, что подаст иск против правительства.