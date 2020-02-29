Коронавирус: ВОЗ повысила уровень угрозы

Отмена международных мероприятий, карантин для путешественников, удар по бизнесу и туризму — коронавирус не отступает, случаи заражения отмечены более чем в 50 странах.

На этом фоне около пяти тысяч пассажиров круизного судна MSC Meraviglia смогли сойти на берег в порту Консумель в Мексике, после того как результаты анализов показали, что несколько человек заболели гриппом, инфицированных коронавирусом людей на борту не было.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что сейчас в мире в процессе разработки и клинических испытаний находятся более 20 вакцин.

А генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрьейесус заявил о решении объявить максимально высокий уровень угрозы эпидемии коронавируса.

В США усилия по борьбе с распространением коронавируса возглавляет вице-президент Майк Пенс на территории США зафиксированы не менее 65 случаев заражения.

Первые результаты эффективности разрабатываемых сегодня вакцин ожидаются через несколько недель.

В Китае, где началась вспышка заболевания, число заразившихся за все время распространения вируса составляет около 80 тысяч.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Нигерии, которая стала третьим африканским государством после Алжира и Египта, где был выявлен носитель инфекции.