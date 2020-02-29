Коронавирус: страны Европы ограничивают массовые мероприятия

"Вместе с вирусом не собираться": всё больше европейских стран вводят ограничения и запреты на массовые мероприятия — будь то митинги, праздники или спортивные матчи.

Во многих регионах Италии, даже вдали от пострадавших районов, закрыты школы. Переносятся важные футбольные матчи: даже финал Кубка страны, запланированный на май, отложен на неделю.

Во Франции вводятся ограничения на собрания. Главной опасностью власти считают смешивание граждан с людьми, прибывшими из опасных регионов.

Оливье Веран, министр здравоохранения Франции:

"Исходя из задачи сдержать распространение вируса, правительство решило принять более жёсткие ограничительные меры. В департаменте Уаза и некоторых коммунах Верхней Савойи общественные собрания будут запрещены до особого распоряжения. На остальной территории страны будут отменены собрания более чем пяти тысяч человек на ограниченном пространстве".

Похожие меры ранее предприняли власти Швейцарии. В Германии также закрывают школы и детские сады.

Пустые трибуны на бейсбольном матче в Японии AP Eugene Hoshiko

На Кипре в субботу закрыли пять из восьми переходов между греческой и турецкой частями острова, включая крупнейший из них в Никосии. По обе стороны границы это вызвало возмущение граждан.

Азербайджан закрыл сухопутную границу с Ираном и ограничил авиасообщение с этой страной, где процент смертности от COVID-19 оказался одним из самых высоких. Власти Исламской республики заявляют, что санкции США помешали своевременно и надлежащим образом отреагировать на распространение коронавируса. В частности, Тегеран сообщает о дефиците защитных масок.