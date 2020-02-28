Коронавирус: власти США призывают биржи в спокойствию

После падения американского промышленного индекса Dow Jones Белый дом рассчитывает на стабилизацию ситуации на бирже. Об этом заявил экономический советник президента США Лоуренс Кадлоу. Он призвал инвесторов не поддаваться паническим настроениям на фоне новостей о распространении коронавируса и подчеркнул, что уверен в прочности экономики Соединённых Штатов:

«Я смотрю на цифры, которые мы получаем, и признаю, что всё может измениться. Я признаю, что ситуация может ухудшиться, я осознаю риски, но, учитывая те факты, которые нам известны, похоже, что рынок зашел слишком далеко. Я видел это раньше, всё очень быстро может восстановиться...»

Только в четверг за день торгов Dow Jones потерял более 1190 пунктов — почти 4,5%. Это называют одним из самых заметных падений индекса. Аналитики рассматривают такие колебания как проявление панических настроений среди инвесторов, которые не уверены в завтрашнем дне из-за распространения коронавируса.

В Федеральной резервной системе США заявили, что готовы принять все необходимые меры для защиты национальной экономики от влияния коронавируса.