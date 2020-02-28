Турция призывает всех участников мирного урегулирования в Сирии добиться от Дамаска, цитата, «прекращения преступлений против человечности». Анкара обвиняет правительственную армию в авианалёте, в результате которого были убиты более 30 турецких военнослужащих. Турция называет их «мучениками» и сообщает, что нанесла ответные удары по силам Башара Асада.

Свою солидарность Турции выразил Североатлантический альянс, осудив Москву и Дамаск за эскалацию напряжённости в регионе.

Союзники осуждают продолжающиеся неизбирательные авиаудары сирийского режима и России в провинции Идлиб. Я призываю их прекратить наступление, уважать международное право и поддержать усилия ООН по мирному урегулированию. Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Турция заявляет об уничтожении более 200 целей, связанных с сирийской правительственной армией. Согласно этим данным, убиты и ранены более 300 военнослужащих. В Дамаске уверяют, что отражают одну за другой атаки противников Башара Асада и турецких войск.

Москва сообщает, что попросила Сирию приостановить боевые действия в Идлибе, чтобы позволить Анкаре эвакуировать своих военнослужащих. Министра иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России к диалогу:

«Давайте договариваться о том, как помогать странам региона обеспечивать мир и стабильность. И давайте отставим в сторону колониальные методы ведения дел в этом регионе мира».

В российском министерстве обороны настаивают на том, что сирийская армия не хотела атаковать турецких военных, а конвой попал под авиаудар из-за того, что Анкара недостаточно тесно сотрудничает с партнёрами по сирийскому урегулированию. «Согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее российские военные обвиняли Турцию в поддержке террористических группировок в Идлибской зоне деэскалации и отмечали, тем не менее, что продолжают совместное российско-турецкое патрулирование в регионе.

Несмотря на новое обострение ситуации, Россия и Турция не прекращают двусторонние консультации. Они продолжились и в пятницу. Как сообщил Кремль, по инициативе Анкары прошли телефонные переговоры президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана и сейчас прорабатывается возможность их встречи, которая может состояться в ближайшее время.